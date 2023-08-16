В России начнут профилактировать ожирение с помощью морской рыбы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В России начнут проводить профилактику ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний с помощью морской рыбы. Президент России Владимир Путин поручил разработать комплекс мер, по которому граждане смогут чаще употреблять рыбу. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова, это необходимый элемент пищевого рациона, передает URA.RU.

В морской рыбе много полезных веществ: минералов, витаминов, полинасыщенных жирных кислот, которые препятствуют развитию атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов, инсультов и тому подобного, — пояснил Леонов.

Кроме этого, морская рыба является низкокалорийным продуктом и не вызывает ожирения. Зампредседателя подчеркнул, что этот продукт способствует оздоровлению человека. Однако в настоящее время существует проблема по доступности морской рыбы для россиян, так как она слишком дорогая. Это Путин поручил решить Минсельхозу и Росрыболовству.

Недавно доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева предупредила, что сырая, вяленая и соленая рыба может быть заражена глистами, которые вызывают описторхоз. Она добавила, что вычислить заражение можно по обострению дерматита, однако этого симптома может и не быть.