В России начнут печатать на 3D-принтерах зарубежные автозапчасти

Фото: Guido Kirchner/dpa/Global Look Press

Российский бизнес хочет запустить новую линейку отечественных 3D-принтеров, которые в будущем смогут печатать импортные компоненты и кузовные детали для автомобилей. Как стало известно RT, такой проект уже заявили в треке Национальной технологической инициативы на форум «Сильные идеи для нового времени», который состоится летом в Москве. Авторы идеи считают, что таким образом удастся справится с потенциальной нехваткой запчастей.

Что касается расходных полимерных материалов, то для 3D-печати очень важны их стабильные и неизменные свойства. Отечественные производители сырья пока не наладили стабильного производства подобных материалов, — сообщил лидер проекта, замначальника отдела развития инновационной деятельности Управления инвестиций и инноваций Липецкой области Максим Ланских.

По его словам, уже сейчас в некоторых лабораториях России стали разрабатывать новые добавки и полимеры. Эти технологии нужно постепенно наращивать, потому что пока для 3D-печати в стране используются в основном зарубежные компоненты и оборудование.

Ланских отметил, что нехватка запчастей может возникнуть в России на фоне того, что некоторые крупные производители автомобильной техники решили покинуть отечественный рынок. Единственный выход, по мнению автора проекта, это более активное развитие российского автопрома. По его словам, частично восполнить нехватку сможет именно 3D-печать.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин выступил с позицией, что единственный способ справиться с нехваткой автозапчастей в России — отменить техрегламент «О безопасности колёсных транспортных средств». Он добавил, что параллельный импорт при действующем регламенте ничего не изменит.