В России начнут отключать входы в аккаунт через Apple ID или Google РИА Новости: российские сервисы отключат вход через Google или Apple ID

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российские сервисы предупреждают пользователей о предстоящем отключении входа в аккаунт через Apple ID или Google, сообщило РИА Новости. Сайт «Литрес», в частности, уведомляет, что доступ через Apple и Google отключат с 22 апреля, также способ входа просит изменить VK Play.

С 22 апреля доступ через Google или Apple ID будет отключен. Для сохранения доступа к вашему аккаунту, пожалуйста, убедитесь, что ваша электронная почта и номер телефона актуальны и добавлены в профиль, — говорится в сообщении на сайте «Литрес».

В России с 1 декабря 2023 законодательно запрещена регистрация с помощью иностранной электронной почты на российских сайтах.

Ранее эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов порекомендовал россиянам не переходить по подозрительным ссылкам, чтобы избежать кражи данных мошенниками. В беседе с NEWS.ru он также предложил сменить пароль от учетной записи телефона. Таким образом он прокомментировал предупреждения от Apple о массовых хакерских атаках на Apple ID.

Он отметил, что владельцам iPhone приходят фейковые запросы на подтверждение пароля, зачастую с чужих Apple ID. Это заблаговременная настройка новых аккаунтов для совершения мошеннических действий в будущем, добавил Мясоедов.