В России начнут крутить шаурму по ГОСТу Роскачество сообщило о начале разработки ГОСТа на шаурму

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Россияне начнут есть шаурму, приготовленную по ГОСТу, информируют «Известия» со ссылкой на Российскую систему качества. Создание нового национального стандарта на это блюдо ведомство проводит вместе с Федерацией рестораторов и отельеров.

Единые стандарты приготовления, состава и качества шаурмы рынку не повредят, поскольку продукт готовится и продается повсеместно по всей стране и важно, чтобы производители и сотрудники в точках общепита знали, как правильно это делать, — считает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.

Специалисты Роскачества проверили 29 основных брендов шаурмы. Только один из них работает без нарушений. Процесс производства шаурмы связан с резкими перепадами температуры. Содержащие влагу ингредиенты благоприятствуют быстрому развитию патогенных организмов. Такие факторы и общая санитарно-эпидемиологическая обстановка в сфере общепита создают риски массовых отравлений потребителей и требуют выработки стандарта, отметили в Роскачестве.

Характер ГОСТа является добровольным, а не обязательным. Производители смогут его проигнорировать, а потребители — отталкиваться от своих вкусовых предпочтений.

Ранее россиянам объяснили, какие блюда могут привести к появлению пищевого отравления. Врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова заявила о риске употребления магазинных салатов и шаурмы.