В России начнут использовать трудовые книжки нового образца В России с 2023 года начнется использование трудовых книжек нового образца

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В России с 1 января 2023 года начнут использовать трудовые книжки нового образца. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает «Интерфакс».

При этом работники смогут без ограничений пользоваться прежними трудовыми (книжками). То же касается бланков и вкладышей старого образца, которые хранятся у работодателей. Они также будут действительны, — говорится в документе.

Ранее в Минтруда подвергли коррекции форму бланка трудовой книжки и обновили инструкции по ее ведению и хранению. Оттуда были исключены ряд устаревших положений, регламентирующих способы заполнения бланков и учет книжек работодателем.

Заниматься вопросами изготовления новых книжек и решать вопросы с их обеспечением работодателей будет Минфин.

Также в правительстве напоминают, что с 2022 года работники могут выбирать между бумажной и электронной трудовыми книжками. Кроме того, с 2021 года появилась возможность включать в электронную книжку сведения о местах работы за весь трудовой стаж.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев заявил, что участники специальной военной операции получат преимущества при трудоустройстве. Депутат рассказал, что соответствующие поправки содержатся в законопроекте «О занятости», который внесут в ГД в начале 2023 года. Парламентарий добавил, что документ включает и меры поддержки для других категорий граждан, в том числе для инвалидов и молодых специалистов.

В свою очередь сенатор Андрей Клишас заявил о подготовке законопроекта, предусматривающего ограничения на удаленную работу для уехавших россиян. В свою очередь юрист Александр Хаминский отметил, что считает эти меры оправданными, подчеркнув, что они принимаются для предотвращения попыток вербовки россиян за рубежом иностранными спецслужбами.