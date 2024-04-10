В России начнут бороться с фиктивными браками иностранцев Госдума приняла законопроект против фиктивных браков с иностранцами

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на борьбу с фиктивными браками иностранцев, сообщается на сайте ГД. Спикер Вячеслав Володин пояснил, что инициатива направлена на исключение возможности использования фиктивных браков для незаконного получения миграционного статуса в России. Получить его без учета квот по браку смогут лишь прожившие в нем не менее двух лет.

После принятия закона получить разрешение на временное проживание в России вне установленных квот смогут заключившие брак с россиянами иностранные граждане только в случае, если супруги проживают вместе не менее двух лет, — приводятся в сообщении слова Володина.

Также поправки направлены на борьбу со случаями оформления фиктивных документов на усыновление, которые также дают возможность получить в России разрешение на временное проживание. Как поясняется, в данное время фиктивные браки или усыновления являются лазейкой для нелегальной миграции.

Ранее сообщалось, что полиция Москвы провела в городе рейды, в результате которых выявили 6000 нарушений миграционного законодательства. Суды приняли решение о выдворении из России 836 иностранных граждан. Кроме того, правоохранителям удалось установить 22 человека, находящихся в розыске.