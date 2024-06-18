В России начнут автоматически определять статус налогового резидента ФНС внедрит систему для автоматического определения статуса налогового резидента

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

ФНС намерена внедрить автоматизированную систему, которая будет определять статус налогового резидентства, следует из плана деятельности ведомства на 2024 год и плановый период 2025–2029 годов. Согласно документу, это будет осуществляться на основе данных о загранпаспортах и пересечении границы. Внедрение системы запланировано к 2025 году, передает РБК.

Предполагается, что функционал станет частью автоматизированной информационной системы ФНС «Налог-3». Ответственным исполнителем назначен начальник управления международного сотрудничества и валютного контроля Елисей Балта.

Ранее сообщалось, что Комитет ГД по бюджету и налогам дал нижней палате парламента рекомендацию принять в первом чтении направленные на донастройку налоговой системы поправки в Налоговый кодекс РФ. Инициатива предусматривает повышение налога на прибыль организаций до 25%. Госдума планирует рассмотреть законопроект 20 июня. Инициатива также подразумевает федеральный инвестиционный налоговый вычет, который позволяет сократить подлежащую зачислению в бюджет сумму налога на прибыль на произведенные в рамках включенных в перечень инвестиционных проектов капитальные расходы.