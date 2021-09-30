В России начался осенний призыв в армию

В России с 1 октября начинается осенняя призывная кампания на военную службу. В ряды вооружённых сил планируется направить более 127 тысяч человек. Об этом сообщили в Минобороны.

Годом ранее в войска осенью направили 128 тысяч граждан, весной 2021 года — 134 тысячи человек.

Особое внимание в рамках призывной кампании уделят тому, чтобы не допустить распространения коронавируса и других заболеваний. В этой связи военкоматы оснастят масками, тест-системами, бесконтактными термометрами, антисептиками. Транспорт, на котором граждан будут перевозить на призывные и сборные пункты, подвергнется специальной дезинфекции.

Перед отправкой к месту службы призывников переоденут в повседневную военную форму. Им также выдадут банковские и персональные электронные карты и несессеры.

В рамках осеннего призыва продолжится комплектование научных, научно-производственных и спортивных рот. Резюме для отбора в эти подразделения призывники и их родители могут подать на сайте Минобороны РФ в разделе «Научные роты». В разделе «Контакты» можно обратиться в электронные приёмные командующих видами и родами войск.

С 14 октября по телефонам 8 (495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-98 начнёт работу по вопросам призыва прямая линия Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба. Она будет функционировать во вторник и четверг с 10:00 до 12:00 мск.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что только половина юношей призывного возраста в достаточной мере развита физически. В связи с этим он призвал всех молодых людей вести здоровый образ жизни.