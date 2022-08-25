В России стартовал осенний этап туристического кешбэка

Фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look

В России 25 августа начался осенний этап продажи туров по стране с возвратом 20% стоимости, который продлится до 10 сентября. Он распространяется на поездки в период с 1 октября по 25 декабря, сообщается в Telegram-канале Ростуризма.

В программе участвуют все регионы. При этом для Дальнего Востока, в соответствии с поручением президента Владимира Путина, введен повышенный кешбэк. Максимальная сумма возврата составляет до 40 тысяч рублей, тогда как для всех остальных регионов – до 20 тысяч рублей.

Оплатить поездку или проживание в гостинице необходимо картой «Мир». Кешбэк вернется на нее автоматически в течение пяти дней.

Отмечается, что на круизы период действия кешбэка несколько иной – с 1 сентября и до завершения навигации.

Ранее глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко предложила сделать постоянной программу детского кешбэка, по которой можно вернуть до 50% стоимости путёвки в летний лагерь. По ее словам, эта программа очень популярна и благодаря ей больше семей смогут отправит детей на отдых.