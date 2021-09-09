Водителям разрешили использовать цифровую копию СТС

МВД и Минцифры запустили эксперимент по использованию водителями цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС). Он проводится во всех регионах России. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

Суть его состоит в том, что водители по требованию сотрудников ГИБДД могут предъявить мобильное приложение «Госуслуги.Авто», содержащее графическое отображение СТС и информацию о нём. Полицейские будут проверять документ с помощью мобильного устройства путём считывания QR-кода.

Впрочем, в ГИБДД сделали акцент на том, что использование мобильного приложения в ходе эксперимента не отменяет обязанности водителей иметь при себе регистрационные документы на машину в оригинальном виде. Данная обязанность предусмотрена в пункте 2.1.1 ПДД. Полицейские вправе требовать для проверки оригиналы документов после предъявления электронных копий.

В случае успешной реализации эксперимента может быть рассмотрен вопрос о применении такого подхода для иных видов используемых водителями документов, — отметили в МВД.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября у автовладельцев появилась возможность обжаловать штраф ГИБДД через портал «Госуслуги». Для подачи жалобы водителю потребуется простая электронная подпись, которую автоматически получают пользователи портала «Госуслуги» с подтверждённой учётной записью. Также граждане могут направить в ГИБДД все материалы, подтверждающие их позицию. Электронный ответ Госавтоинспекции на жалобу поступит в личный кабинет пользователя.