В России начались испытания новой назальной вакцины от COVID-19

В России начались клинические испытания назальной вакцины от COVID-19 компании «Генериум». Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина, исследования пройдут в столичных поликлиниках, а также в центрах Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Саранска, Саратова, Смоленска и Ярославля.

Сегодня на базе шести столичных поликлиник мы начали клиническое исследование назальной вакцины, разработанной компанией «Генериум». Всего в нём примут участие 660 человек: около 400 из них — в московских медучреждениях, остальные — в 11 центрах по всей России, — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, вакцина идентична по составу действующих веществ «Спутнику V», предназначенному для внутримышечного введения. Она подчеркнула, что Москва заинтересована в сотрудничестве с разными производителями, чтобы «способствовать повышению доступности вакцин в гражданском обороте».

Участникам исследования в первый и 21-й день сделают внутримышечную инъекцию и проведут впрыскивание препарата в нос. При этом одной группе добровольцев в виде спрея введут новую вакцину, а в виде инъекции — плацебо. Вторая группа в виде спрея получит плацебо, а с помощью инъекции введут вакцину «Спутник V». Наблюдать за добровольцами будут в течении года.

В настоящее время в России также продолжается изучение назальной вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи. По словам директора центра Александра Гинцбурга, испытания вакцины должны завершиться в течение 2–2,5 месяца. В случае успеха Минздрав РФ зарегистрирует её и начнётся массовое применение.