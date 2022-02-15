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В России начались испытания новой назальной вакцины от COVID-19

09:48, 15 февраля 2022
В России начались испытания новой назальной вакцины от COVID-19 Назальная вакцина Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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В России начались клинические испытания назальной вакцины от COVID-19 компании «Генериум». Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина, исследования пройдут в столичных поликлиниках, а также в центрах Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Саранска, Саратова, Смоленска и Ярославля.

Сегодня на базе шести столичных поликлиник мы начали клиническое исследование назальной вакцины, разработанной компанией «Генериум». Всего в нём примут участие 660 человек: около 400 из них — в московских медучреждениях, остальные — в 11 центрах по всей России, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, вакцина идентична по составу действующих веществ «Спутнику V», предназначенному для внутримышечного введения. Она подчеркнула, что Москва заинтересована в сотрудничестве с разными производителями, чтобы «способствовать повышению доступности вакцин в гражданском обороте».

Участникам исследования в первый и 21-й день сделают внутримышечную инъекцию и проведут впрыскивание препарата в нос. При этом одной группе добровольцев в виде спрея введут новую вакцину, а в виде инъекции — плацебо. Вторая группа в виде спрея получит плацебо, а с помощью инъекции введут вакцину «Спутник V». Наблюдать за добровольцами будут в течении года.

В настоящее время в России также продолжается изучение назальной вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи. По словам директора центра Александра Гинцбурга, испытания вакцины должны завершиться в течение 2–2,5 месяца. В случае успеха Минздрав РФ зарегистрирует её и начнётся массовое применение.

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