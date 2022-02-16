В России создали новый тест для определения коронавируса

Работу над созданием сверхчувствительного теста на коронавирус завершил Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавиусом.

Специалисты Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора завершили работу над новой тест-системой, которая будет более устойчивой к появлению новых мутаций и также будет более чувствительной. Это уже своя разработка с использованием методики CRISPR/Cas, — заявила Попова.

По её словам, благодаря этой тест-системе врачи смогут ставить диагноз уже между инкубационным периодом вируса и болезнью, отметила глава ведомства. Кроме того, российские учёные разработали лабораторную методику для определения генoвариантов «Дельта» по двум мутациям и «Омикрон» по четырём мутациям, заключила Попова.

В России также начали клинические исследования кожного теста, который сможет определить все уровни иммунитета человека к коронавирусу. Он поможет принять решение о прививке.

Врач-терапевт Ирина Ярцева заявила, что при высокой заболеваемости COVID-19, вызванной «омикроном», необходимо не только чаще сдавать ПЦР-тесты, но и проводить самостоятельное тестирование.