В России разрабатывают новые подходы к лечению раковых опухолей, рассказал Lenta.ru кандидат биологических наук Александр Малоголовкин. По его словам, в Сеченовском университете создана лаборатория для создания препаратов, лечащих онкологические и наследственные заболевания. Благодаря новым подходам возможно увеличение количества положительно отвечающих на химио- и иммунотерапию пациентов до 70–80%. Основные инструменты исследований — безобидные для человека вирусы.

Вирусы в нашей работе используются для разрушения раковых клеток и активации иммунной системы человека. В лаборатории уже начаты работы по тестированию вирусов на раковых клеточных линиях, заявил ученый.

Планируется, что до 2025 года будет создан минимально жизнеспособный продукт (MVP) для проведения клинических исследований новых средств терапии раковых заболеваний для случаев, когда другие методы, такие как радио- и химиотерапия, неэффективны или противопоказаны.

Малоголовкин отмечает, что инновационные продукты в перспективе смогут увеличить показатели продолжительности жизни в России.

Онколог Вадим Покровский ранее рассказал, что изменения гормонального фона при стрессе могут привести к раку. По его словам, стресс не является основной причиной развития онкологии у человека, однако он запускает процессы, которые негативно влияют на организм. Именно из-за него увеличивается количество кортизола, а также может изменяться синтез других стероидных гормонов. Например, эстрогены обладают канцерогенным действием, пояснил специалист.