В России начали разрабатывать новые подходы к лечению рака Биолог Малоголовкин рассказал о создании повышающих эффективность химиотерапии препаратов

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

В России разрабатывают новые подходы к лечению раковых опухолей, рассказал Lenta.ru кандидат биологических наук Александр Малоголовкин. По его словам, в Сеченовском университете создана лаборатория для создания препаратов, лечащих онкологические и наследственные заболевания. Благодаря новым подходам возможно увеличение количества положительно отвечающих на химио- и иммунотерапию пациентов до 70–80%. Основные инструменты исследований — безобидные для человека вирусы.

Вирусы в нашей работе используются для разрушения раковых клеток и активации иммунной системы человека. В лаборатории уже начаты работы по тестированию вирусов на раковых клеточных линиях, — заявил ученый.

Планируется, что до 2025 года будет создан минимально жизнеспособный продукт (MVP) для проведения клинических исследований новых средств терапии раковых заболеваний для случаев, когда другие методы, такие как радио- и химиотерапия, неэффективны или противопоказаны.

Малоголовкин отмечает, что инновационные продукты в перспективе смогут увеличить показатели продолжительности жизни в России.

Онколог Вадим Покровский ранее рассказал, что изменения гормонального фона при стрессе могут привести к раку. По его словам, стресс не является основной причиной развития онкологии у человека, однако он запускает процессы, которые негативно влияют на организм. Именно из-за него увеличивается количество кортизола, а также может изменяться синтез других стероидных гормонов. Например, эстрогены обладают канцерогенным действием, пояснил специалист.