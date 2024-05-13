В России начали производить больше водки, коньяка и вина Росалкогольтабакконтроль: производство водки в РФ увеличилось с начала 2024 года

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Росалкогольтабакконтроль сообщил о росте производства алкогольных напитков с начала 2024 года. По данным «Интерфакса», выпуск слабоалкогольных напитков с января по апрель увеличился на 38,4%.

Производство водки в России выросло на 6%, что составило 22,869 млн декалитров, коньяка — на 7,3% (2,622 млн), виноградных вин — на 27,8% (11,025 млн), игристых — на 36,5% (4,497 млн), а ликерных — на 70% (553,7 тысячи). Выпуск всей спиртосодержащей и алкогольной продукции, не учитывая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху, увеличился на 20,1% — до 62,9 млн.

Ранее стало известно, какие страны являются самыми крупными покупателями российской водки. Первое место занял Казахстан. Республика сохранила звание крупнейшего импортера российской водки. Согласно статистике, Россия поставила в Казахстан напитка на $27,9 млн. Однако в сравнении с 2022 годом сумма уменьшилась на 26%.

Второе место в соответствующем рейтинге досталось Израилю. Показатели импорта в стране увеличились в сравнении с прошлым годом. Согласно статистическим данным, за год сумма поставок составила $12 млн.

Армения оказалась на третьем месте. Показатели импорта страны в денежном выражении составили $4,5 млн. Четвертую строчку заняла Грузия с результатом $3,9 млн, а пятую — Азербайджан, который приобрел российской водки на $3,5 млн.