В России начали бороться с мифами о технологической отсталости страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фонд гуманитарных проектов при поддержке социальной сети «ВКонтакте» и мультимедийной онлайн-платформы «Смотрим» выпустил ряд просветительских видеороликов «Россия в деле», которые должны будут опровергнуть мифы о технологической отсталости страны. Создатели проекта планируют бороться с фейками о том, что российская индустрия полностью держится на технологиях СССР, а на предприятиях используется только иностранное оборудование. Управляющий директор фонда Иван Есин пояснил, что видеоролики станут продолжение сериала «Билет в будущее».

10 лет назад мы взяли на себя смелость публично бороться с мифами и фейками. И на протяжении этого времени помогаем очищать добрые имена российской истории, промышленности, культуры, создавая выставочные и видеопроекты, которые уже увидели более 17 млн человек только офлайн. Успех первого профориентационного сериала «Билет в будущее» нас вдохновил на создание этого, выражаясь современным языком, спин-оффа, — заявил Есин.

На данный момент в России появляются новые сложные продукты и отрасли, которые могут конкурировать с мировыми известными брендами. Так, российские специалисты первые в мире разработали автономную систему судовождения, которая уже внедрена в производство, ученые научились выращивать новые клетки, ткани и органы, а кардиохирурги разработали уникальный метод, который снижает риск инсульта у пациентов с предпосылками к нему. Кроме того, в Белгородской области находится самый большой в Европе электросталеплавильный цех, где не применяется уголь и другие загрязняющие атмосферу материалы.

Проект «Россия в деле» расскажет о технологических нишах, где российским ученым и специалистам удалось достичь существенного прогресса. В будущем они могут сформировать тренд к качественному, безопасному и эффективному развитию.

Председатель Минпромторга Денис Мантуров ранее заявил, что Россия собирается удвоить процент электроники отечественного производства на внутреннем рынке. По его словам, к 2030 году планируется увеличить объем насыщения рынка до 70%.