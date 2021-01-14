В России началась вакцинация от COVID-19 семей военнослужащих

https://static.news.ru/photo/2f7410f2-56fc-11eb-af1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Минобороны России сообщило о начале вакцинации от коронавируса членов семей военнослужащих. В ведомстве отметили, что это позволит укрепить эпидемическую безопасность в Вооружённых силах в короткие сроки.

В настоящее время во всех видах войск и военных округах готовится расчёт дополнительной потребности вакцины. При этом в тех гарнизонах, где количество поступивших вакцин превышает численность личного состава, вакцинация членов семей военнослужащих уже осуществляется, передаёт ТАСС со ссылкой на Минобороны.

В декабре министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в российской армии на 37% ниже, чем в общем по стране. Он отмечал, что в армии продолжается вакцинация от COVID-19 препаратом «Спутник V». Для оперативной транспортировки вакцины в отдалённые гарнизоны была задействована военно-транспортная авиация. Кроме того, при содействии Минобороны в стране были построены более 30 медицинских инфекционных центров. В эти учреждения было доставлено более 24 тысяч единиц различного медицинского оборудования.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство здравоохранения допускает, что имеющие сертификат о вакцинации против коронавируса россияне в дальнейшем смогут рассчитывать на некоторые послабления. Соответствующий документ можно получить в личном кабинете на портале госуслуг.