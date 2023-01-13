В России началась подготовка к президентской кампании «Коммерсант»: в Кремле начали подготовку к президентской кампании 2024 года

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Внутриполитический блок Кремля начал подготовку к президентской кампании 2024 года, сообщает «Коммерсант». По данным издания, в администрации президента (АП) исходят из того, что выборы пройдут в запланированные сроки и в них будет участвовать действующий глава государства, хотя Владимир Путин еще не объявлял об участии в них.

По словам источников «Ъ», представители внутриполитического блока АП прорабатывают различные сценарии выборов и исходят из того, что кампания пройдет по плану, в 2024 году, а господин Путин примет в ней участие, — подчеркивается в публикации.

Собеседники издания, близкие к АП, рассказали, что представители Кремля уже провели первые консультации по выборам с экспертами. Проработка вопроса пока предварительная, поскольку нет четких контуров идеологической составляющей. Предположительно, она станет основываться на теме единства. В АП собираются внимательно следить за региональными выборами, которые пройдут осенью 2023 года, их опыт могут учесть на выборах президента, считают в издании.

Следующие президентские выборы в России должны пройти 17 марта 2024 года, избирательная кампания может стартовать в декабре нынешнего года.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что выборы президента России запланированы на 2024 год. Он добавил, что с точки зрения начала электоральных процессов они так или иначе последуют. Представитель Кремля отметил, что для Владимира Путина никогда не было главным, предвыборный ли год или нет, главное для него — субстантивная работа и осязаемый результат этой работы.