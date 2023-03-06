В России началась четырехдневная рабочая неделя

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

В России началась четырехдневная рабочая неделя. Жителей страны ждет выходной в среду, 8 марта, поскольку в этот день традиционно отмечается Международный женский день. Как сообщал Роструд, перенос выходных из-за праздника не запланирован.

Гострудинспекция напоминает, что стартовавшая рабочая неделя будет короткой: в среду нас ждёт дополнительный выходной в связи с празднованием Международного женского дня, — говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что 7 марта — предпраздничный день, в связи с чем его продолжительность сократится на час.

Роструд отмечает, что если праздник попал на ежегодный основной или дополнительный оплачиваемый отпуск, то в число календарных дней отпуска этот день не включается. Это значит, что время отдыха продлевается на один день.

Кроме того, для работников, трудящихся в нерабочий праздничный день 8 марта, предусмотрена двойная оплата труда согласно ст. 153 ТК РФ. Привлечение к работе сотрудника, для которого этот день является выходным, допускается только с его письменного согласия (ст. 113 Трудового кодекса РФ). В Роструде напомнили, что работник может отказаться от работы в праздник, если нет соответствующего приказа и его письменного согласия.

Ранее NEWS.ru писал о том, как зародился праздник 8 Марта, какова его история и почему выбрали эту дату. Еще сто лет назад этот день был символом борьбы с голодом, самодержавием, несправедливостью, а женщины, поздравляя друг друга, говорили «Хлеба и роз!».