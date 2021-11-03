В России на треть выросло число покупателей товаров онлайн в кредит

За 10 месяцев 2021 года доля россиян, приобретающих товары в интернет-магазинах в кредит или рассрочку увеличилась на 34% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом объём онлайн-продаж в кредит вырос на 39%, пишут «Известия».

Обороты онлайн-магазинов, реализующих товары и услуги в рассрочку, за указанный период увеличились на 52%. Средний чек покупок вырос на 10% и составил 20 981 рубль.

Первое место среди онлайн-покупок в кредит заняли образовательные услуги. На их долю приходится 46% от общего оборота. В тройку лидеров также вошли товары для дома и сада (12%), бытовая техника и электроника (9%).

Что касается стоимости покупок, то самый высокий средний чек зафиксирован в сегменте медицины. Он составил 112 тысяч рублей. Услуги турагентств занимают по этому показателю второе место — 107 тысяч рублей, на третьем — бронирование отелей (64 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что среди регионов лидером по стоимости корзины при онлайн-покупках стал Калининград — 46 859 рублей. Второе место занял Екатеринбург с показателем в 45 758 рублей, а третье — Новосибирск со значением в 45 659 рублей. Наибольший вес в потребительской онлайн-корзине россиян получили смартфоны — 33%.