В России на треть подорожал ремонт жилья

За время пандемии в стране подорожал ремонт жилья из-за роста цен на стройматериалы и оттока трудовых мигрантов. В среднем по России ремонт подорожал на 25–30%, в Москве — на 32%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

Издание приводит список материалов, которые максимально подорожали с конца прошлого года, согласно результатам исследования Национального объединения строителей (НОСТРОЙ): Металлопрокат (на 80–100%), древесина (40–70%), утеплители (20–40%). Среди лидеров также значится фанера, кабели, электротехника, отделочные материалы, пластиковые окна.

Это системная проблема: к росту цен приводит инфляция, колебания валютных курсов, сбой в цепочке поставок, грузовой и логистический кризис. Так, из-за удорожания пластика почти на 70% мы наблюдаем рост цен на сантехнику, фурнитуру, электротовары, — объясняет директор по строительству ИСГ «Мармакс» Юрий Хербер.

Согласно опросам «Авито Услуги», больше половины россиян собираются делать ремонт в своей квартире самостоятельно, либо с привлечением друзей. Чаще всего ими оказались молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.

Ранее россияне назвали сумму, необходимую для того, чтобы свести концы с концами. Российским домохозяйствам необходимо зарабатывать хотя бы 60,9 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют результаты масштабного исследования Росстата «Комплексное наблюдение условий жизни населения» за 2020 год.