https://static.news.ru/photo/ddd8719a-606e-11ea-bfb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Правительство России выделило 1,2 млрд рублей из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) на диагностику онкологических заболеваний.

В ходе проведения диспансеризации и профилактических осмотров медицинских работников будут премировать за выявление онкологических заболеваний. Документ был одобрен, сообщает ТАСС.

Как сообщал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что число онкологических заболеваний в мире в ближайшие десятилетия может увеличиться на 60%. Наибольшие проблемы возникнут в странах с «низким и средним уровнем дохода», там число раковых больных может вырасти до 81%.

Учёные Имперского колледжа Лондона выяснили, что каждый 12-й пациент отказывается лечить онкологию из-за боязни потерять волосы на голове. По данным исследований, 10% больных сталкиваются с серьёзными тревожными расстройствами из-за облысения, поскольку сочувственные взгляды окружающих расстраивают пациентов.