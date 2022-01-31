В России на 40% вырос уровень госпитализаций больных коронавирусом

Уровень госпитализаций больных коронавирусной инфекцией в РФ вырос за неделю на 40,4%, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией. За прошедшую неделю на 100 тысяч населения этот показатель составил 54,7. Недельный показатель заболеваемости при этом возрос более чем на 100%. А число заражений COVID за последние сутки обновило рекорд и превысило 124 070 новых случаев.

Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 468,5 и возрос на 102,8% по сравнению с предыдущей неделей, — говорится в сообщении.

За последние 24 часа было выявлено 124 070 новых случаев заболевания. В то же время количество госпитализаций по сравнению с 30 января снизилось на 8% и составило 9090 человек.

Также увеличилось и количество выписавшихся в связи с выздоровлением. По сравнению с предыдущими сутками их стало на 4,1% больше — 30 130 человек.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти пока не обсуждают вопрос введения всероссийского локдауна. Данные по уровню госпитализаций говорят, что «омикрон»-штамм переносится в более лёгкой форме, чем предыдущий — «дельта», сообщил он.

Не будут пока ужесточать ограничения и в Москве. Власти считают, что действующих мер вполне достаточно. На решение мэрии о принятии новых ограничительных мер влияет количество госпитализаций. Дополнительные меры не будут рассматриваться, если эта цифра не увеличится минимум до 3–4 тысяч в день.