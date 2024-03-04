В России может значительно вырасти пенсия для ряда граждан В Госдуме предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет, следует из текста законопроекта, который направлен для заключения в правительство. Авторами выступила группа депутатов от ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким, сообщает ТАСС.

Очевидно, что граждане, внесшие свой значительный трудовой вклад, <...> должны обладать возможностью обеспечить себе достойную жизнь, — говорится в пояснительной записке к проекту.

Вместе с тем авторы предлагают, чтобы конкретные правила предоставления соцдоплаты к пенсии по старости, а также порядок ее пересмотра и индексации устанавливались приказом Министерства труда и социальной защиты РФ. Уточняется, что величина прожиточного минимума для пенсионеров в целом по стране составляет 13 290 рублей.

Также в пояснительной записке приводится заявление Слуцкого, который отметил, что россияне имеют право на заслуженный отдых в старости. Он добавил, что гарантия повышенной пенсии сделает их жизнь более комфортной и качественной.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, что причинами недоплаты пенсии могут быть неправильное оформление документов, неполный стаж работы или изменение законодательства. По его словам, также пенсия может приходить не в полном объеме из-за того, что не все факторы, влияющие на размер выплат, учтены. Он посоветовал обращаться в Пенсионный фонд за разъяснениями в подобных случаях.