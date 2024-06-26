В России может восьмикратно подорожать развод РБК: Минфин предложил увеличить госпошлину за развод до пяти тысяч рублей

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Министерство финансов предложило увеличить госпошлину за расторжение брака почти в восемь раз, до пяти тысяч рублей, пишет РБК со ссылкой на документ с поправками к налоговому законопроекту. Это коснется случаев, когда супруги без общих несовершеннолетних детей разводятся по согласию или если процесс происходит через суд.

Сейчас пошлина за развод составляет 650 рублей. По данным Росстата, в 2023 году 683,7 тысячи пар расторгли брак. В случае принятия поправок нововведения вступят в силу с 1 января 2025 года.

Помимо этого, Минфин выступил за увеличение размера пошлины в случае выдачи свидетельства о смене имени — с 1600 рублей до пяти тысяч. Выдача или замена утерянного документа об образовании рискует вырасти с 1300 рублей до двух тысяч.

Ранее психолог Ирина Молвинская рассказала, что бытовые проблемы и разногласия становятся основной причиной распада брачных союзов. По ее словам, к таким трудностям относятся финансовый вопрос, проживание с родителями или скорое рождение ребенка.

Еще одной распространенной причиной разводов психолог назвала отсутствие коммуникации между партнерами. Она объяснила, что важно уметь открыто проговаривать проблемы и решать их сообща. Третьей причиной разрывов является неверность супругов, отметила Молвинская.