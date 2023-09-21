В России может резко подорожать мебель РИА Новости: мебель в России до конца 2023 года может подорожать на 10–15%

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Мебель в России до конца 2023 года может подорожать на 10–15%, сообщил РИА Новости гендиректор Mart Bespoke Properties Алексей Мартынцов. По его словам, объем производства российской мебели при этом сократится до 20%. В то же время гендиректор Первой мебельной фабрики Александр Шестаков отметил, что повышение цен связано с падением курса рубля и подорожанием импортных материалов.

Падение курса приведет к удорожанию импортных комплектующих и материалов, что, соответственно, скажется на себестоимости производства, — сказал Шестаков.

При этом исполнительный директор «Ангстрем» Вадим Чернушкин отметил, что цены в мебельных магазинах за последний год выросли на 12% из-за увеличения затрат на логистику и материалы для производства.

Ранее генеральный директор «АБ-Центра» Алексей Плугов сообщил, что до конца этого года яйца могут подорожать на 15%, а мясо — на 5%. Он пояснил, что рост цен на яйца объясняется как сезонным фактором, так и падением рубля. Из-за ослабления нацвалюты импортные кормовые добавки, а также оборудование для производства дорожают.

До этого NEWS.ru также писал, что рост курса доллара до отметок 95–100 рублей в последний месяц приведет к повышению цен на продукты питания в магазинах этой осенью. Например, к сентябрю по сравнению с началом августа курица должна была подорожать еще на 8%, свинина — в пределах 5%, а говядина — на 1–2% (цены на нее и так уже очень высокие, а спрос падает).