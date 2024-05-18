В России может появиться публичный список звезд-должников Депутат Хамзаев предложил опубликовать список российских звезд-должников

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что в России следует публично обнародовать список известных граждан, в том числе уехавших за рубеж, которые имеют крупные долги по налогам. По его словам, которые приводит РИА Новости, речь идет о суммах, которые превышают 1 млн рублей. Хамзаев уже обратился с соответствующим предложением к главе Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову.

Уважаемый Даниил Вячеславович, прошу Вас оценить целесообразность обнародования отчета о крупных налоговых неплательщиках: певцов, артистов, спортсменов и других известных личностей, включая уехавших из страны звезд, которые задолжали государству суммы более миллиона рублей, — заявил он.

Депутат добавил, что в последнее время в СМИ все чаще всплывают сообщения о публичных деятелях и известных личностях, которые не платят налоги на многомиллионные суммы. По его мнению, властям следует более пристально обращать на них внимание и фиксировать каждый инцидент. В завершение он предположил, что публичное порицание станет дополнительной и действенной мотивацией для погашения задолженностей.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о задолженности певицы Глюк«oZы (Натальи Чистяковой-Ионовой) из-за которой ее счета могут быть заблокированы. По информации канала, артистка должна заплатить 1,2 млн рублей.