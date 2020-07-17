В России может появиться новый закон о туризме

https://static.news.ru/photo/9c6d494c-c82e-11ea-a0ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Закон о туризме нуждается в обновлении и корректировке, сенаторы заявили о готовности принять участие в разработке нового документа, заявила глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко в ходе обсуждения 17 июля темы развития внутреннего туризма.

Действующий в настоящее время закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» был принят в 1996 году. Во многом указанный закон сориентирован на защиту прав российских туристов при выездном туризме. Сегодня необходимо создавать условия для восстановления внутреннего и въездного туризма. Наш комитет готов принять участие в разработке нового закона о туризме, — отметила Святенко, слова которой приводит РИА Новости.

По её словам, в новом законе будет сделан упор на безопасность и минимизацию персональных рисков, индивидуальный туризм, а также использование информационных технологий. Кроме того, предусмотрено создание правового статуса деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. В то же время принятие законодательной инициативы по развитию сельского туризма придаст импульс для развития агротуризма в России, считает Святенко.

В заключении глава социального комитета Совфеда призвала Государственную думу ускорить рассмотрение соответствующего законопроекта.

Ранее NEWS.ru писал, что ограничения по пересечению границы Абхазии с Россией продлены до 21 июля, соответствующие изменения в распоряжение о мерах по защите населения от коронавирусной инфекции внёс президент республики Аслан Бжания.