В России может появиться новая памятная дата

https://static.news.ru/photo/746b1eec-6a09-11eb-8b91-96000091f725_660.jpg Фото: Frans Lanting/Global Look Press

В Госдуму внесли проект о введении новой памятной даты — Дня открытия Антарктиды российской экспедицией. Соответствующий законопроект подготовило Законодательное собрание Ленинградской области.

Документом предлагается дополнить федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» новым абзацем, который относит к памятным датам 28 января — «День открытия Антарктиды российской военно-морской экспедицией под руководством Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева (1820 год)».

По мнению авторов инициативы, географическое открытие материка русскими военными моряками «по праву составляет славу и гордость России, является образцом дружбы, взаимовыручки, толерантности», передаёт ТАСС.

Подвиг участников Первой русской антарктической экспедиции 1819–1821 годов сравним с подвигами наших соотечественников в XX веке: Юрия Гагарина — первого из землян, поднявшегося в космическое пространство, и Алексея Леонова — первого человека, шагнувшего в космос, — пишут депутаты в сопроводительных материалах.

Экспедиция Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева началась 4 июля 1819 года. На парусных кораблях «Мирный» и «Восток» участники экспедиции совершили кругосветное путешествие. За 751 день, что они находились в плавании, было пройдено более 92 тыс. км, обнаружено 29 новых островов, открыт шестой материк — Антарктида.

Ранее NEWS.ru писал, что Римско-католическая церковь отныне будет отмечать Международный день дедушек, бабушек и пожилых людей. Об этом объявил папа римский Франциск во время традиционной воскресной проповеди. По его словам, эту дату будут отмечать в четвёртое воскресенье июля, которое близко ко Дню чествования святых Иоакима и Анны, дедушки и бабушки Иисуса Христа.