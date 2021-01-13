В России может появиться единая вакцина от COVID и гриппа

https://static.news.ru/photo/8aa9a798-5652-11eb-aa82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Вакцина, которая будет обеспечивать защиту организма одновременно от коронавируса и гриппа, может появиться в России к концу 2022 года. Об этом рассказал глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Он пояснил, что технология создания подобных препаратов уже отработана. Сейчас специалисты занимаются тем, что подстраивают её под различные варианты вирусов.

Мы сейчас на тех штаммах, которые у нас есть, всё отрабатываем, а потом подключить актуальные штаммы, — цитирует учёного РИА Новости.

Гинцбург добавил, что к клиническим испытаниям комбинированной вакцины центр планирует приступить в начале 2022 года.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. Кроме того, центр Гамалеи ведёт работу над облегчённой версией «Спутник V», рассчитанной на людей со слабым иммунитетом.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире. По его словам, никакие другие медикаменты не показывают подобного рода защиты и безопасности. Глава государства поручил выяснить, как препарат будет работать при появлении множества новых мутаций вируса.