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В России может появиться арендное жильё для малоимущих

10:50, 19 августа 2021
В России может появиться арендное жильё для малоимущих Фото: Anton Belitsky/Russian Look/GLOBAL LOOK PRESS
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В Общественной палате России предложили строить жильё, которое будет сдаваться малоимущим семьям в аренду по сниженным ставкам. Об этом пишут «Известия».

Идея принадлежит члену ОП и гендиректору Центра поддержки прав москвичей Светлане Разворотневой. Она отметила, что в настоящее время от 35% до 50% российских семей не могут себе позволить покупку новой квартиры.

Для таких семей необходимо строить наемное жилье с субсидированной арендной ставкой, — цитирует издание письмо Разворотневой на имя мэра Москвы Сергея Собянина.

Она предложила запустить пилотный проект в столице, а затем распространить его по всей территории России. По её мнению, квартиры в арендных домах следует сдавать семьям, которые стоят на жилищном учёте. В Москве таких насчитывается порядка 12 тысяч.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассказали, кто может претендовать на бесплатное улучшение жилищных условий. Так, господдержка положена гражданам, не являющимся нанимателями жилья по договору соцнайма или не являющимся собственниками жилого помещения.

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