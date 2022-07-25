В России может подорожать красная икра Росрыболовство: в России возможен рост цен на красную икру из-за новой маркировки

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Цены на красную икру могут незначительно вырасти из-за изменения правил маркировки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росрыболовства. Эксперимент по изменению маркировки связан с желанием ведомства бороться с контрафактной продукцией. В Росрыболовстве пообещали сохранить качество икры на прежнем уровне. Новая маркировка должна помочь очистить рынок от подделок, а также повысить конкурентоспособность легальных производителей.

Федеральное агентство по рыболовству поддерживает решение о начале эксперимента по маркировке икорной продукции в России в 2022 году. Цены на икру могут подняться, но незначительно. При этом потребитель будет полностью уверен в качестве приобретаемой продукции, — пояснили в ведомстве.

15 июня Госдума в первом чтении приняла законопроект, который запрещает физическим лицам вывозить с Камчатки больше десяти килограммов красной икры на человека за один рейс. Документ на рассмотрение внесла группа депутатов во главе с вице-спикером Алексеем Гордеевым. Проект призван сократить перевозку незаконно добытой икры и помочь производству.

Как сообщают в Россельхознадзоре, каждый год в личном багаже пассажиров вывозится больше 500 тонн икры. Для этого браконьеры уничтожают порядка 15 тысяч тонн сырца лососей. Все это наносит хозяйству ущерб не меньше 15 миллиардов рублей в год. Когда начнет проводиться эксперимент, это позволит уменьшить количество незаконной добычи, не допустить уменьшения популяции лососей и снизить количество продукции на рынке, которая может быть опасной для здоровья.