В России могут создать аналог препарата, которым лечили Трампа

https://static.news.ru/photo/2bdad608-4809-11eb-aab5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Центр имени Н. Ф. Гамалеи получил грант на разработку препарата на основе антител для лечения коронавируса, аналогичного тому, который давали президенту США Дональду Трампу, заявил директор центра Александр Гинцбург.

По оценкам учёного, результаты разработок могут появиться уже в конце 2021 года, сообщает ТАСС.

Да, по некоторым направлениям мы сейчас получили гранты и <...> одна из моих основных лабораторий исключительно этим и занимается (разработкой препарата. — NEWS.ru), — подтвердил Гинцбург.

По его словам, речь идёт о моноклональных антителах, которые фактически и служат защитой от вируса и находятся в плазме переболевших. Однако для нового препарата их будут получать при помощи генной инженерии и в концентрированном виде, заметил учёный.

Он также рассказал, что центр Гамалеи сейчас работает над созданием ещё одной вакцины от коронавируса, которая одновременно защитит также и от гриппа. Технология, по его словам, была отработана ранее на ротавирусах. Эта технология уже к концу 2021 года поможет создать комплексный препарат широкого действия, когда необходимо защитить человека от различных штаммов одного и того же возбудителя, а также различных вирусов.

Также создаём всякую химию, которая должна защищать от внутрибольничных инфекций, это основная причина смерти ковидных больных в стационаре, когда их на аппараты искусственной вентиляции лёгких помещают, — рассказал также Гинцбург.

По его словам, к сожалению, речь не идёт о ближайших месяцах. Скорее всего центр Гамалеи получит такой препарат уже к концу 2021 года, добавил он.

Как сообщал NEWS.ru, в конце ноября Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило применение экспериментальной сыворотки на основе антител, которой лечили заболевшего коронавирусом президента США Дональда Трампа. Вместе с тем, как отметили в FDA, речь не идёт о широком применении препарата, а только об экстренных случаях.