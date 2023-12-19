Летающие аналоги «Сапсанов» могут запустить между Москвой и Петербургом «Фонтанка»: между Петербургом и Москвой запустят авиашаттлы с проездными билетам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Между Москвой и Петербургом планируют запустить авиасообщение с получасовым интервалом, рейсы будет осуществлять «Аэрофлот», сообщает «Фонтанка». Самолеты будут летать раз в 20–30 минут, а билет на это направление будет продаваться с открытой датой и временем, он будет действовать на любом рейсе при наличии мест.

По данным издания, билеты будут работать как проездные в метро. Это означает, что пассажир сможет им воспользоваться на любом рейсе, даже если не успеет на конкретный борт. Кроме того, такие путешественники будут проходить процедуры в аэропорту в ускоренном режиме.

Обслуживать «летающие аналоги „Сапсанов“», вероятнее всего, будут российские лайнеры Sukhoi Superjet 100. Издание уточняет, что формат планируют распространить на все воздушные гавани Москвы. При этом наиболее интересен запуск шаттлов во Внуково, близ которого построили станцию метро. На данный момент проект также обсуждается с руководящим составом аэропорта Пулково.

В августе президент России Владимир Путин заявил о наступлении момента для реализации высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Он обратил внимание, что в планах есть строительство высокоскоростной магистрали в Нижний Новгород, Воронеж и Казань. Гендиректор РЖД Олег Белозеров сообщил, что запуск такого ж/д сообщения состоится до 2030 года.