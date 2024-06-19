В России могут запретить садиться за руль людям определенного возраста SHOT: «Ветераны России» предложили запретить выдавать права людям старше 70 лет

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Участники движения «Ветераны России» обратились в МВД РФ с предложением установить верхний возрастной порог для водителей. Активисты предлагают совместно разработать проект, который запрещает садиться за руль людям старше 70 лет, сообщает Telegram-канал SHOT.

Участники движения считают, что замедленная реакция, ухудшение слуха и зрения могут привести к повышенной опасности на дороге. По этой причине водители в возрасте должны более строго проходить медосмотр.

В случае успешного прохождения медицинской комиссии водителям старше определенного возраста права будут выдаваться не на 10 лет, как обычно, а на более короткий срок, например на пять лет и менее, — подчеркивают активисты.

Автоэксперт Константин Крохмаль рассказывал, что размер штрафа за опасное вождение нужно определять по стоимости машины. Он уверен, что для автомобилей премиум-класса штрафы должны быть до 500 тысяч рублей. Помимо этого, он считает, что нужно привлекать к ответственности за агрессивное и шумное вождение ночью, когда автомобилисты гоняют.

Депутат Ярослав Нилов считает, что любителей агрессивной езды и игры в «шашки» на дорогах нужно наказывать или даже лишать прав за опасное вождение. Для фиксации и пресечения подобных нарушений достаточно доказать злой умысел водителя, который подтвердят записи с видеокамер и решение суда.