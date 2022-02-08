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В России могут запретить рассаживать детей и родителей в самолёте

Совфед намерен законодательно запретить рассаживать в самолёте родителей и детей до 12 лет
11:07, 08 февраля 2022
В России могут запретить рассаживать детей и родителей в самолёте Фото: acek Sopotnicki/imagebroker.com/Global Look Press
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В Совфеде намерены законодательно запретить российским авиакомпаниям рассаживать родителей и детей младше 12 лет в самолётах. Соответствующий проект разработал глава профильного комитета Совета по экономической политике Андрей Кутепов, пишет ТАСС.

Сенатор пояснил, что в последнее время авиакомпании, в особенности лоукостеры, часто рассаживают малолетних детей с родителями, что приводит к увеличению числа конфликтов на борту. Некоторые из них даже заканчиваются судебными разбирательствами.

Кроме того, зачастую пассажиры лишены возможности выбрать места рядом друг с другом даже на этапе регистрации. Как правило, компании предлагают такую услугу только за дополнительную плату. Тем не менее случаются и такие ситуации, когда родители с детьми поздно подают заявку на определённый рейс.

Ранее министр культуры Татарстана Ирада Аюпова обрушилась с критикой на лоукостер «Победа», обвиняя сервис в неуважительном отношении к пассажирам. Она обратилась к руководству «Аэрофлота» с просьбой, чтобы авиакомпания переименовала лоукостер.

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