В России могут запретить рассаживать детей и родителей в самолёте

В Совфеде намерены законодательно запретить российским авиакомпаниям рассаживать родителей и детей младше 12 лет в самолётах. Соответствующий проект разработал глава профильного комитета Совета по экономической политике Андрей Кутепов, пишет ТАСС.

Сенатор пояснил , что в последнее время авиакомпании, в особенности лоукостеры, часто рассаживают малолетних детей с родителями, что приводит к увеличению числа конфликтов на борту. Некоторые из них даже заканчиваются судебными разбирательствами.

Кроме того, зачастую пассажиры лишены возможности выбрать места рядом друг с другом даже на этапе регистрации. Как правило, компании предлагают такую услугу только за дополнительную плату. Тем не менее случаются и такие ситуации, когда родители с детьми поздно подают заявку на определённый рейс.

Ранее министр культуры Татарстана Ирада Аюпова обрушилась с критикой на лоукостер «Победа», обвиняя сервис в неуважительном отношении к пассажирам. Она обратилась к руководству «Аэрофлота» с просьбой, чтобы авиакомпания переименовала лоукостер.