В России могут запретить показывать титры после фильмов в ускоренном режиме

https://static.news.ru/photo/044377e8-fda5-11ea-89c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект, который предлагает запретить показывать в ускоренном режиме заключительные титры после транслируемых по ТВ фильмов.

Документ оказался в распоряжении «Парламентской газеты». Депутатская инициатива предполагает, что запрет на перемотку титров будет применяться независимо от согласия правообладателя фильма на ускоренный показ. В пояснительных материалах говорится, что законопроект направлен на восстановление уважения к труду кинематографистов и на обеспечение возможности получить нужную информацию о создателях фильма для телезрителей.

В документе устанавливается минимальный временной порог для показа титров в одну минуту. Создатели кино смогут выбрать фрагмент, который укладывается в этот промежуток.

Авторами инициативы стали Пётр Толстой, Елена Ямпольская, Наталия Пилюс, Ольга Казакова, Елена Драпеко, Олег Лавров, Александр Шолохов, Светлана Савченко и Ольга Германова. Изменения предлагается внести в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ».

В июне Первый канал вместо титров к фильму Алексея Балабанова «Брат-2» показал кадры протестов в США. Как писал NEWS.ru, такое решение вызвало противоречивую реакцию у пользователей Сети.