В России могут запретить показывать титры после фильмов в ускоренном режиме

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект, который предлагает запретить показывать в ускоренном режиме заключительные титры после транслируемых по ТВ фильмов.
Документ
В документе устанавливается минимальный временной порог для показа титров в одну минуту. Создатели кино смогут выбрать фрагмент, который укладывается в этот промежуток.
Авторами инициативы стали Пётр Толстой, Елена Ямпольская, Наталия Пилюс, Ольга Казакова, Елена Драпеко, Олег Лавров, Александр Шолохов, Светлана Савченко и Ольга Германова. Изменения предлагается внести в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ».
В июне Первый канал вместо титров к фильму Алексея Балабанова «Брат-2» показал кадры протестов в США. Как писал NEWS.ru, такое решение вызвало противоречивую реакцию у пользователей Сети.
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