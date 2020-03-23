https://static.news.ru/photo/3086b006-6d20-11ea-8ea2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наказание за распространение недостоверной информации о коронавирусе в России в условиях сложившейся эпидемической обстановки может быть ужесточено вплоть до уголовной ответственности. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

С учётом принимаемых государством мер по борьбе с эпидемией опасность распространения недостоверных сообщений под видом достоверной информации о коронавирусе возрастает. Поэтому ответственность для злостных нарушителей закона о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений может быть увеличена — вплоть до введения мер уголовной ответственности, — цитирует сенатора ТАСС.

Сейчас законодательство России по требованию прокуратуры предусматривает блокировку недостоверных новостей. За распространение фейков также предусмотрены административные штрафы до 1,5 млн рублей.

Как писал NEWS.ru, Следственный комитет России начал доследственную проверку в связи с появлением недостоверных сведений, касающихся количества инфицированных в стране коронавирусом. Проверка начата по части 1 статьи 237 УК РФ (искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей), а также части 4 статьи 128.1 УК РФ (клевета).

Ранее представители Роскомнадзора обратились к двум российским СМИ с требованием удалить недостоверную информацию о коронавирусе нового типа. В сообщении ведомства говорится, что «Говорит Магадан» и «Эхо Москвы» обнародовали недостоверные общественно важные данные. Фейковая информация распространяется под видом достоверных сведений и создаёт угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 343,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 14,7 тысячи, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай. Выздоровели 18 человек.