В России могут ввести стипендию для учащихся в вузах родителей Минобрнауки: учащимся в вузах родителям могут одобрить стипендию в размере МРОТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобрнауки РФ выдвинуло инициативу о введении ежемесячной стипендии в размере МРОТ для учащихся в вузах матерей и отцов дошкольников, сообщили ТАСС в ведомстве. Финансовую поддержку рассчитывают включить в нацпроект «Семья».

Минобрнауки России направило в Минтруд России предложения о включении в национальный проект «Семья» ежемесячной социальной стипендии обучающимся матерям (отцам) с ребенком (детьми) на содержание детей дошкольного возраста в размере МРОТ, — передали агентству.

На данный момент уже 452 университета в России предоставляют материальную помощь матерям, у которых родился ребенок в период обучения. Еще в 347 вузах предусмотрены выплаты для родителей-одиночек.

Ранее академик РАН и участник заседания комитета при Совете Федерации Степан Калмыков поддержал идею о большей финансовой поддержке и увеличении стипендий для аспирантов. По его словам, одной из таких мер может стать развитие базовых кафедр при вузах.

До этого президент России Владимир Путин дал поручение до 1 июня разработать указ об учреждении стипендии в 30 тысяч рублей для студентов приоритетных специальностей. Ответственными за его исполнение были назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава администрации президента Антон Вайно.