В России могут ввести статус «пособник иноагента» Mash: в ГД направили обращение с просьбой ввести статус «пособник иноагента»

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Правозащитники обратились в Государственную думу с просьбой законодательно утвердить статус «пособник иноагента», передает Telegram-канал Mash. По его данным, лица, признанные иноагентами, нашли лазейку в законе о запрете размещать рекламу на своих ресурсах.

Как пишет канал, иностранные агенты могут выводить деньги через «фирмы-прокладки», то есть получать оплату за рекламу на счета других ИП или на счета других людей, и утверждать, что весь контент представляет собой благотворительность. Как передает канал, по этой причине учредитель Фонда защиты национального и исторического наследия Александр Карабанов предлагает ввести новый статус «пособник иностранного агента» для всех тех, кто предоставляет свои счета для вывода денег в пользу этих лиц.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон о запрете рекламы у иностранных агентов продемонстрировал свою высокую эффективность. Он указал, что многие СМИ и блогеры уже объявили о своем закрытии или сокращениях штата. По его прогнозам, доходов от рекламы лишатся от 50% до 80% проектов. Володин также рассказал, что в Госдуму поступают предложения о запрете гонораров артистам и писателям, признанным иноагентами и выступающим против проведения военной операции на Украине.