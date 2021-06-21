В России могут ввести штраф за выброс мусора из машин

Кабмин положительно относится к инициативе о введении штрафов за выброс мусора из машин. Поправки о наказании предлагают внести в КоАП, пишет «Российская газета».

Разработали законопроект в Мосгордуме и Мособлдуме. В нём также прописано повышение штрафов за выброс мусора в неположенном месте.

Инициатива в целом повышает штрафы за выброс мусора не там, где надо. А если окурки и обёртки летят из окон машин, они точно летят не туда, куда надо, — говорится в материале газеты.

Фиксация нарушений будет вестись с помощью фотокамер и фотоловушек, поэтому у водителей и пассажиров автотранспорта будет немного шансов остаться незамеченными.

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников предупредил, что для нарушений, зафиксированных с помощью камер, предусмотрен упрощённый порядок привлечения к ответственности.

Тарифы за вывоз мусора в России могут снизиться на 2–5%. Об этом ранее заявил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. Изменение цен будет связано с созданием в стране Фонда расширенной ответственности производителей и импортёров товаров (РОП), счёт которого будет пополняться благодаря экосбору с производителей за утилизацию продукции.