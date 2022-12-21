В России могут повысить пошлины на пиво из недружественных стран «Коммерсант»: В России могут повысить пошлины на пиво из недружественных стран

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В России могут повысить пошлины на ввоз пива из недружественных стран, пишет газета «Коммерсант». Такую идею обсуждают чиновники министерств экономики и финансов.

Согласно данным источников издания, окончательное решение по вопросу пока не принято.

Отмечается, что Великобритания, США и Канада уже перестали поставлять пиво в Россию. В свою очередь отдельные компании из Чехии, Бельгии и Германии продолжают поставки.

Ранее сообщалось, что к концу 2022 года на российском автомобильном рынке осталось 14 брендов из 60, присутствовавших в январе. При этом три из них — российские, а остальные представляют Китай. Поставки автомобилей в Россию приостановили почти все европейские, американские и корейские бренды. Минпромторг внес их в перечень параллельного импорта.

Ранее стало известно, что российские производители электронных устройств попросили у правительства ввести пошлины на импортную электронику в размере 5%. Речь идет о телефонах, ноутбуках, серверах, системах хранения данных и другом оборудовании. Также было предложено запретить параллельный импорт устройств, аналоги которых существуют в РФ. Таким образом отечественные производители хотят повысить спрос на собственную продукцию.