В России могут ввести новый штраф за превышение скорости

https://static.news.ru/photo/4a33198c-c43f-11eb-a479-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

В России может быть введена административная ответственность за превышение допустимой средней скорости на длинных участках дорог. О новом штрафе сообщил портал Autonews.ru.

В настоящее время в Кодексе об административных правонарушения (КоАП) соответствующей статьи нет. Вопрос её появления прорабатывается МВД, Минюстом и Минтрансом.

Сейчас за превышение средней скорости при проезде протяжённого участка водителей штрафуют по тем же ставкам и на тех же основаниях, что при «мгновенном» нарушении. Однако при этом указывается не конкретный адрес, где установлена камера, а участок трассы, подконтрольный двум устройствам видеофиксации. Этот момент и отсутствие в КоАП нормы позволяют водителям добиваться отмены штрафов в суде.

По мнению юристов, введение отдельного понятия в законодательство может легализовать штрафы и усложнить их оспаривание. Если водитель превысил скорость, то неважно, зафиксировано это в конкретный момент или при проезде некоего участка дороги.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект, который ужесточает наказание за неоднократное вождение в нетрезвом виде. Если водитель был судим за «пьяное» ДТП с серьёзными последствиями и вновь сел за руль нетрезвым, максимальная планка наказания поднимается с двух до трёх лет лишения свободы. Кроме того, поднимается верхняя планка штрафа за такое правонарушение — с 300 тысяч до полумиллиона рублей.