https://static.news.ru/photo/c1194548-6091-11ea-9211-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Единый режим долгосрочного пребывания для безвизовых мигрантов могут ввести в России. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Режим долгосрочного пребывания — единый миграционный режим для долгосрочного пребывания (более 90 дней в году) с любыми законными целями, включая работу и получение образования, без оформления вида на жительство, — говорится в документе.

Обязательными условиями для получения иностранным гражданином права на длительное пребывание в РФ, согласно документу, должно стать наличие подтверждённого аккаунта в государственной информсистеме. При регистрации мигрант должен представить биометрические данные и справку об отсутствии опасных инфекционных заболеваний. Эта система будет доступна и для работодателей.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии в ходе проведённых в Москве и Подмосковье мероприятий пресекли деятельность лаборатории по изготовлению фальшивых документов. Задержаны двое граждан России и трое иностранцев.