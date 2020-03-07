Единый режим долгосрочного пребывания для безвизовых мигрантов могут ввести в России. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Режим долгосрочного пребывания — единый миграционный режим для долгосрочного пребывания (более 90 дней в году) с любыми законными целями, включая работу и получение образования, без оформления вида на жительство, — говорится в документе.
Обязательными условиями для получения иностранным гражданином права на длительное пребывание в РФ, согласно документу, должно стать наличие подтверждённого аккаунта в государственной информсистеме. При регистрации мигрант должен представить биометрические данные и справку об отсутствии опасных инфекционных заболеваний. Эта система будет доступна и для работодателей.
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии в ходе проведённых в Москве и Подмосковье мероприятий пресекли деятельность лаборатории по изготовлению фальшивых документов. Задержаны двое граждан России и трое иностранцев.
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