В России могут ввести новую скидку на оплату штрафов водителями В России могут ввести скидки 50% на оплату штрафов за парковку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России могут ввести скидки в 50% на оплату штрафов за парковку, сообщают «Ведомости». Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала инициативу, предлагающую наделить субъекты федерации правом вводить скидку при оплате штрафа в течение 20 дней.

Аналогичная мера уже действует в Москве. Правительственная комиссия дала рекомендацию до внесения в Госдуму доработать проект изменений в КоАП. Поправки разработаны петербургским заксобранием и местным департаментом транспорта. В отзыве на инициативу говорится, что стимулированием добровольной уплаты штрафа «обеспечивается реализации превентивной функции наказания».

Россиян могут начать штрафовать за езду без страховки каждый день. Делать это будут по данным с камер дорожного наблюдения. Госдума может рассмотреть инициативу уже в начале августа. Предложение готовят совместно МВД, Центробанк и Российский союз автостраховщиков. Штрафовать предлагается за езду без ОСАГО не более одного раза в сутки. При этом количество дней не ограничено. Авторы считают, что таким образом удастся повысить защищенность водителей от «случаев финансового краха» при дорогостоящих ДТП.