В России могут ввести наказание для инфоблогеров за ущерб их клиентам Известия: в Госдуме обсудят наказание для инфоблогеров за ущерб клиентам

Рабочая группа Госдумы 21 марта обсудит поправки о наказании для блогеров, продающих инфопродукты без аккредитации и с крупным ущербом гражданам, сообщили «Известия». Поправки могут внести в КоАП и УК РФ.

В России могут ввести отдельное наказание для блогеров, которые занимаются оказанием образовательных услуг населению, — говорится в статье.

Рабочую группу возглавляют вице-спикер Госдумы, единорос Петр Толстой и зампред комитета по просвещению, член партии «Справедливая Россия — За правду» Яна Лантратова.

По данным газеты, рабочая группа планирует добавить новую статью в КоАП, которая будет наказывать блогеров за продажу информационных продуктов без аккредитации. Пока аккредитация не введена, но в будущем ее получение через специальную организацию станет обязательным.

Кроме того, в Уголовный кодекс РФ планируют внести поправки, по которым неаккредитованные блогеры будут нести уголовную ответственность за предоставление дистанционных информационно-консультативных услуг с причинением значительного ущерба гражданам, организациям или государству.

Ранее в Госдуме предложили ввести административную или уголовную ответственность за ложные доносы на семьи. Эта инициатива прозвучала на заседании думской межфракционной группы по защите традиционных ценностей.