https://static.news.ru/photo/e8fcf3ea-20b6-11ea-af63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России могут появиться квоты на суррогатных матерей. Об этом заявил президент Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов.

Серов считает, что однажды государство придёт на помощь к тем, кто нуждается в помощи суррогатных мам.

Я почти убеждён, что через некоторое время появятся и квоты. Жизнь в России заставляет: сейчас ведь идёт депопуляция — рождаемость снижается, поэтому правительство наверняка будет обращаться ко всем вариантам, которые способствуют материнству и родам, — сказал он.

Как пишет «КП-Новосибирск», сейчас в Новосибирске помощь суррогатных матерей стоит не меньше миллиона рублей, а в Москве гонораром может быть даже однокомнатная квартира. Раньше такие сделки были тайными, теперь всё чаще договора заключаются открыто.

Потенциальные мамочки скрывали всё от коллег и от родных, носили накладные животики. Теперь у нас полный шкаф животиков — ими мало кто пользуется, — рассказала предприниматель Юнна Зверева, которая курирует сотрудничество биологических родителей и суррогатных мам.

Ранее в РПЦ заявили, что одобрение официальной церковью суррогатного материнства фактически означает разрешение клонирования. По словам главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона, рождение ребёнка — это не поход в супермаркет, поэтому важно не переходить ту черту, которая превращает человека в биологическую особь.