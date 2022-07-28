В России могут вернуть ограничения при ухудшении ситуации с COVID-19

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России могут вернуть ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, заявили в четверг, 28 июля, в Роспотребнадзоре. В Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф отмечается, что это возможно в том случае, если обстановка с COVID-19 в стране будет ухудшаться.

В целом по РФ наметилась тенденция роста заболеваемости коронавирусом. При ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено, - сообщили в ведомстве.

В сообщении отмечается, что к возобновлению ограничительных мер может привести рост заболеваемости коронавирусом, который в последнее время наблюдается в российских регионах.

Ранее свою обеспокоенность ситуацией в России с коронавирусом выразили в Кремле. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переживающие за свое здоровье люди могут вновь носить маски.