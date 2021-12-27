В России могут снизить допустимое количество алкоголя в крови водителей
Вице-премьер Хуснуллин: необходимо снизить допустимые доли промилле алкоголя за рулём
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
08:03, 27 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Заместитель председателя правительства России, председатель комиссии по безопасности дорожного движения Марат Хуснуллин предложил снизить допустимое количество алкоголя в крови водителей. Он отметил, что это поможет снизить смертность на дорогах, пишут «Ведомости».
Я считаю, что необходимо снизить количество допустимых долей промилле алкоголя в крови за рулём. Ведь существует прямая зависимость смертности и аварий от количества промилле алкоголя в крови, — сказал он.
Хуснуллин отметил, что если человек выпил бокал пива или вина, то у него процент алкоголя в крови минимален. Если же у водителя обнаружена в крови одна промилле, то он является потенциальным смертником. В связи с этим вице-премьер призвал контролировать такие ситуации.
Ранее новый закон об отмене обязательного регулярного технического осмотра автотранспорта, который используется в личных целях, был одобрен Советом Федерации. При этом для такси и другого транспорта, используемого для перевозки пассажиров, а также нескольких иных категорий техосмотр останется обязательным.