В России могут снизить допустимое количество алкоголя в крови водителей

Заместитель председателя правительства России, председатель комиссии по безопасности дорожного движения Марат Хуснуллин предложил снизить допустимое количество алкоголя в крови водителей. Он отметил, что это поможет снизить смертность на дорогах, пишут «Ведомости».

Я считаю, что необходимо снизить количество допустимых долей промилле алкоголя в крови за рулём. Ведь существует прямая зависимость смертности и аварий от количества промилле алкоголя в крови, — сказал он.

Хуснуллин отметил, что если человек выпил бокал пива или вина, то у него процент алкоголя в крови минимален. Если же у водителя обнаружена в крови одна промилле, то он является потенциальным смертником. В связи с этим вице-премьер призвал контролировать такие ситуации.

Ранее новый закон об отмене обязательного регулярного технического осмотра автотранспорта, который используется в личных целях, был одобрен Советом Федерации. При этом для такси и другого транспорта, используемого для перевозки пассажиров, а также нескольких иных категорий техосмотр останется обязательным.