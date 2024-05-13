В России могут резко изменить лимит выплат по ОСАГО Кабмин поддержал проект по повышению страхового возмещения ОСАГО

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Правительство РФ поддержало законопроект, который предусматривает увеличение страхового возмещения по ОСАГО до 200 тысяч рублей при оформлении документов о ДТП без сотрудников полиции, сообщило РИА Новости. Инициативу в июле 2023 года внесли в Госдуму депутаты фракции «Новые люди».

Законопроектом предлагается увеличить со 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей размер страхового возмещения, причитающегося потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного его транспортному средству, в случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции в рамках обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее — ОСАГО), — говорится в проекте заключения кабмина.

По данным РИА Новости, правительство поддерживает законопроект с учетом замечаний. Реализация нормы должна сопровождаться расширением доступа осуществляющих ОСАГО страховщиков к связанным с наступлением страхового случая документам и информации, которые необходимы для решения вопроса о страховом возмещении.

Ранее стало известно, что регионами с самым высоким риском мошенничества в сфере ОСАГО по итогам 2023 года стали Ингушетия, Дагестан, Чечня и Карачаево-Черкесия. По данным Банка России, в «красной» зоне по уровню рисков стало на семь субъектов меньше, чем фиксировали за предыдущий год.