В России могут расширить возможности для наказания авиадебоширов

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Командиры самолётов смогут передавать авиадебоширов правоохранительным органам тех стран, где садится воздушное судно. Подобное положение было внесено в Протокол, изменяющий Конвенцию о преступлениях, совершаемых на борту самолётов. Документ, к которому планирует присоединиться и Россия, расширит возможности для наказания хулиганов, пишет «Парламентская газета».

Соответствующий законопроект правительства Госдума рассмотрит на пленарных заседаниях в весеннюю сессию.

Согласно Протоколу, преступления, совершённые на борту самолётов, будут находиться в юрисдикции не только стран, где зарегистрированы воздушные судна, но и стран, где садится самолёт или где зарегистрирована авиакомпания.

При этом документ не подразумевает обязанность безоговорочно передавать своего гражданина под юрисдикцию другого государства.

В Протоколе уточняется, что помимо нападения на членов экипажа или угроз в их адрес, к нарушениям на борту самолёта также будет относится отказ следовать законным указаниям командира самолёта.

В настоящее время в России за нарушение правил безопасности на транспорте введена уголовная ответственность с максимальным наказанием до пяти лет лишения свободы.

Ранее замначальника полиции по охране общественного порядка управления на транспорте МВД РФ по ЦФО полковник Александр Тарушкин заявил, что в России может появиться «Служба воздушных маршалов». Он отметил, что присутствие сотрудника МВД во время полёта, «несомненно, остудило бы горячие головы».